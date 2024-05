"Natürlich bin ich besorgt": Djokovic schlägt Alarm

In Genf sollte sich alles zum Guten wenden, doch nach Paris bricht Novak Djokovic mit größeren Selbstzweifeln denn je auf. „Natürlich bin ich besorgt. Ich habe das ganze Jahr nicht gut gespielt“, sagte der Tennis-Weltranglistenerste nach seinem nächsten Rückschlag.

Im Halbfinale des ATP-Turniers in der Schweiz hatte Djokovic gegen den Tschechen Tomas Machac überraschend mit 4:6, 6:0, 1:6 verloren, vor den French Open ist der Serbe noch immer ohne Finalteilnahme in diesem Jahr. Am Freitag spielte zudem sein Magen verrückt.