Analyse-Sensoren bei ATP-Turnieren nach Wimbledon zugelassen

Die Digitalisierung schreitet auch im Tennis weiter voran. Die Vereinigung der männlichen Profispieler (ATP) gab am Donnerstag grünes Licht für die Nutzung von Sensoren zur Messung von medizinisch relevanten Daten.

Erstmals ist der Einsatz der Geräte während Matches auf der Tour sowie bei Challenger-Turnieren nach Ende des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon gestattet. Dadurch können die Spieler die Sensoren bei den am 15. Juli beginnenden Tour-Turnieren in Hamburg, Newport, Bastad und Gstaad tragen.