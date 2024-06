Zverev nach Final-Einzug: "Ich will nie wieder eine Frage zu diesem Thema hören!"

Alexander Zverev fordert nach seinem Finaleinzug in Paris, „nie wieder eine Frage“ zum eingestellten Körperverletzungsprozess hören zu müssen. Er sieht seine Unschuld bestätigt.

Olympiasieger Alexander Zverev greift in Paris nach seinem ersten Grand-Slam-Titel - und sieht sich auch von einem persönlichen Schatten befreit.

Bei der Pressekonferenz nach dem Halbfinal-Sieg gegen Caspar Ruud bei den French Open forderte der 27-Jährige nach der Einstellung seines Körperverletzungsprozess am selben Tag einen Schlussstrich unter das Thema. Er wolle „nie wieder eine Frage zu diesem Thema hören“.

Zverev: „Möchte nie wieder eine Frage zu diesem Thema hören“

„Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich habe es allen gesagt. Ich bin früh, dass es vorbei ist“, sagte Zverev am Freitagabend, als er auf das Ende des Verfahrens wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt gegen seine frühere Freundin Brenda Patea angesprochen wurde: „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war‘s. Vier Jahre. Ich bin froh darüber.“

Auf eine Reporter-Nachfrage, ob Zverev nicht auch einen Makel darin sehe, dass der Prozess ohne eine klare Feststellung seiner Unschuld geendet sei, antwortete Zverev, dass er das aus seiner Sicht anders sehe: „Eine Einstellung des Verfahrens ist genau das. Das heißt: unschuldig. Man lässt keine Anklage fallen, wenn jemand schuldig ist. Ich weiß nicht, wie Sie das übersetzen, aber das heißt es. Fertig. Es liegt hinter uns. Ich will nie wieder eine Frage zu diesem Thema hören. Das geht an alle.“

Tatsächlich bedeutet die Einstellung des Verfahrens gemäß Strafprozessordnung, dass die Unschuldsvermutung fortbesteht, ein Urteil über Zverevs Schuld oder Unschuld - Freispruch oder Verurteilung - hat das Gericht allerdings nicht gefällt. Ein eingestelltes Verfahren kann theoretisch auch wieder aufgenommen werden, ein Unterschied zu einem Freispruch, bei dem es in dieser Hinsicht infolge des so genannten Strafklageverbrauchs höhere Hürden gibt.

Verfahren nach Einigung mit Ex-Freundin eingestellt

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte am Freitag den Prozess gegen Zverev vorläufig eingestellt. Grundlage dafür war eine außergerichtliche Einigung mit Patea.

Around the net! Zverev verzaubert Paris

Nach Angaben des Gerichts muss Zverev im Gegenzug für die Einstellung des Verfahrens 200.000 Euro zahlen. Davon fließen 150.000 Euro an die Staatskasse und 50.000 an einen Sammelfonds für gemeinnützige Einrichtungen. Die Entscheidung erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte und die als Nebenklägern an dem Verfahren teilnehmende Ex-Freundin des Hamburgers stimmten der Einstellung demnach zu. Zverev wurde eine Zahlungsfrist von einem Monat gesetzt.