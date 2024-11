Der perfekte Bösewicht

„Auf dem Platz ist es schwieriger, seine Emotionen zu kontrollieren. Das möchte ich aber können. Selbst wenn etwas passiert, möchte ich so sein, wie ich bin - und versuchen, weniger dumme Dinge zu tun, die mir als Mensch und Tennisspieler nicht helfen. Hoffentlich kann ich das in dieser Saison erreichen, und wir werden einen neuen Daniil Medvedev sehen.“

ATP Finals: Medvedev dreht erneut durch

Erst pfefferte er seinen Schläger durch die Halle und beschädigte ein Mikrofon, was ihm eine Punktstrafe einbrachte. Danach warf der 28-Jährige noch einige Male den Schläger hoch in die Luft, zeigte beim folgenden Aufschlagspiel von Fritz kaum Gegenwehr und deutete sogar an, mit dem Griff returnieren zu wollen.

Medvedev wird gerne als Bösewicht porträtiert

Zverev über Medvedev: „Unfairster Spieler der Welt“

Sowieso wirkt der Weltranglistenfünfte abseits des Courts völlig anders und zählt bei Interviews und Pressegesprächen zu den angenehmsten Gesprächspartnern auf der Tour, der durchaus in der Lage ist, ebenso amüsante wie reflektierte Antworten in gleich mehreren Sprachen zu geben.

Tennis-Star wischt sich Bälle am Hintern ab

Es ist ein Rückfall in alte Muster, die bei Medvedev zuletzt zu sehen war. Die schlimmsten Kapitel sind dabei schon eine Weile her. So warf Medvedev 2017 nach seinem frühen Aus in Wimbledon Münzen vor den Stuhl der Hauptschiedsrichterin, unterstellte ihr damit indirekt Bestechlichkeit.