Richard Krajicek wird 50: Ex-Wimbledon-Champ führt zweites Leben mit Bond-Darstellerin

Krajicek, am 6. Dezember 1971 als Sohn tschechischer Einwanderer in der Kleinstadt Muiderberg geboren, stieg zu Beginn der neunziger Jahre in Richtung Weltspitze auf: 1991 gelang ihm in Hongkong der erste von 17 Turniersiegen, bei den Australian Open 1992 stieß er bis ins Halbfinale vor - und wurde dann vor dem Match gegen Jim Courier von einer Schulterverletzung gestoppt.