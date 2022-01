Novak Djokovic: Der brisante Kontext, der vielen entgeht

Majic verweist auch auf den Wirbel um Djokovics Begegnung mit Milan Jolovic, im Balkankrieg Kommandeur einer paramilitärischen Einheit, die am Massaker von Srebrenica beteiligt war, in dem 1995 8000 Bosniaken von serbischen Einheiten ermordet worden waren. Ein Foto, wie die beiden bei einem Bankett gemeinsam bei Tisch saßen, sorgte im vergangenen Jahr in Djokovics Heimatregion für Aufsehen. Djokovic ließ schließlich ausrichten, dass ihm die Identität von Jolovic nicht bekannt gewesen sei.