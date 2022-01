Tennis; Einreise-Drama um Novak Djokovic vor Australian Open spaltet die Gemüter

So sprach etwa Serbiens Präsident Aleksandar Vucic von einer „politischen Hexenjagd, bei der alle, einschließlich des australischen Premierministers, so tun, als würden die Regeln für alle gelten.“ Djokovics Mutter Dijana bezeichnete ihren Sohn als Gefangenen in Australien, sein Vater sorgte mit einem skurrilen Jesus-Vergleich für Aufsehen. Und es gab zahlreiche Demonstrationen - vor dem Parlament in Belgrad sowie vor dem Hotel, in dem Djokovic derzeit wohnt.