Rafael Nadal mit Rekord vor Novak Djokovic und Roger Federer - Pressestimmen

Republika: „Schmutziger Kelch! Allen ist bewusst, selbst Nadal – ganz gleich, wie sehr sie davor die Augen verschließen wollen –, dass der gewonnene Pokal falsch ist. Schmutzig. Seine Bedeutung wurde von den australischen Behörden unter Führung des Ministers für Einwanderungsangelegenheiten, Alex Hawke, in dem Moment getrübt, als die Entscheidung getroffen wurde, Novak abzuschieben und ihn somit an der Teilnahme am Grand Slam in Melbourne zu hindern.“