Wimbledon 2022 heute: Novak Djokovic HEUTE LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 34 Jahre alte Maria konnte einen echten Viertelfinalkrimi am Ende für sich entscheiden und erreichte das Halbfinale, wo sie jedoch in drei Sätzen gegen Ons Jabeur verlor. Im Endspiel bekommt es die Tunesierin mit der Kasachin Elena Rybakina zu tun, die Simona Halep in zwei Sätzen ausschalten konnte.