French Open: Deutscher Traum in Paris geplatzt

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz muss bei den French Open den Traum vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel begraben. Gegen Austin Krajicek (USA) und Ivan Dodig aus Kroatien verloren Krawietz/Pütz am Dienstagnachmittag nach einer engen Partie mit 6:7 (6:8), 7:5, 4:6.

Damit ist Andreas Mies der letzte verbliebene deutsche Hoffnungsträger in der Doppel-Konkurrenz der Männer. Der 32-Jährige trifft am Donnerstag an der Seite seines niederländischen Partners Matwe Middelkoop im Halbfinale auf das belgische Duo Joran Vliegen und Sander Gille.