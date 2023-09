Tennis-Fans aufgepasst! Steffi Grafs Leben wird verfilmt

Wie Amazon am Donnerstagabend bekannt gab, wird der Film „Perfect Match“ 2024 exklusiv beim Streamingdienst Prime Video zu sehen sein.

Tennis-Fans dürfen sich auf einen fiktionalen Spielfilm freuen, der die unglaubliche Liebesgeschichte zwischen Steffi Graf und Andre Agassi in den Mittelpunkt stellt.

Netflix-Star spielt Steffi Graf

In der Rolle von Steffi Graf wird Lena Klenke zu sehen sein, die unter anderem durch „Fack ju Göhte“ und die Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online Fast“ Bekanntheit erlangte. Der Brite Toby Sebastian, bekannt aus „Game of Thrones“, übernimmt die Rolle von Andre Agassi.