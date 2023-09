WTA: Nächster Rückschlag für Tennis-Ass Emma Raducanu

Sie galt als der Tennis-Superstar der Zukunft. Doch so schnell, wie es für Emma Raducanu bergauf ging, so schnell ging es auch wieder bergab. Seit ihrem spektakulären US-Open-Sieg 2021 im Alter von zarten 18 Jahren fiel sie von einem Tal ins nächste, vor allem Verletzungen machten der mittlerweile 20-Jährigen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Anfang Mai zog sie dann schließlich die Notbremse und unterzog sich mehreren Operationen an ihren Knöcheln und Handgelenken, seit August arbeitet die Britin auf dem Platz an ihrem Comeback. Ihren „ultimativen Traum“ hat sie dabei weiterhin fest vor Augen, denn eines Tages möchte sie in ihrem Heimatland in Wimbledon triumphieren.