French Open: Zverev - Nadal LIVE im TV, Stream, Ticker

French Open 2024 live im TV & Stream

French Open 2024: Die Favoriten

Doch hinter Nadals Fitness steht nach üblen Jahren voller Verletzungsprobleme ein dickes Fragezeichen. Und in der ersten Runde wartet am Montag ein dicker Brocken: Alexander Zverev, frisch gekrönter Champion des ATP-Masters von Rom. Die Auslosung bescherte den Tennisfans einen Blockbuster.

Bei den Frauen führt wohl kein Weg an der Polin Swiatek vorbei. Die überragende Spielerin der bisherigen Sandplatzsaison - sie gewann die 1000er-Turniere in Madrid und Rom - peilt im zarten Alter von 22 Jahren bereits ihren vierten Titel in Roland Garros an. Vieles spricht dafür, dass sich die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus auch dieses Mal die Zähne ausbeißt. Ebenso wie weitere Mitfavoritinnen um Coco Gauff (USA) oder Jelena Rybakina (Kasachstan).