Tag 1, French Open live im TV und Stream: Murray vs. Wawrinka und viele Deutsche im Einsatz

Es ist so weit: Ab dem 26. Mai fliegen bei den French Open wieder die Bälle über die Sandplätze in Paris. Am ersten Tag gibt es dabei prompt ein Duell, das viele Tennis-Herzen höher schlagen lässt und daher auch von den Organisatoren als das Match für die „Night Session“ (Beginn nicht vor 20.15 Uhr) auserkoren wurde.