Osaka kehrt siegreich nach Paris zurück

Gelungene Rückkehr für Naomi Osaka nach Paris: Zwei Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei den French Open hat die viermalige Grand-Slam -Siegerin aus Japan ihr Auftaktmatch in Roland Garros gewonnen.

Am ersten Turniertag setzte sich Osaka gegen Lucia Bronzetti aus Italien 6:1, 4:6, 7:5 durch. Dabei war sie im dritten Satz bereits mit 4:0 in Führung gelegen, ehe die Japanerin für einige Zeit völlig den Faden verlor.

Naomi Osaka gewann in Paris ihre Auftaktpartie

In der zweiten Runde könnte sie auf Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) treffen.

Mit dem Sandplatz-Klassiker in Paris verbindet Osaka (26), die bei den Majorturnieren in New York und Melbourne je zweimal triumphiert hatte, nicht die besten Erinnerungen.