French Open: Achtelfinale mit Djokovic, Medvedev und Ruud live im TV, Stream und Ticker

Immerhin sind am Montag neben Alexander Zverev auch noch Daniil Medvedev, Novak Djokovic und Casper Ruud im Einsatz. Alle träumen vom Triumph.

So können Sie die French Open live sehen:

Vor allem Djokovic wittert wieder Morgenluft. Der Weltranglistenerste hat in diesem Jahr noch kein Turnier gewonnen, musste einige Blamagen verkraften und kam als Außenseiter nach Paris.

Doch bei Roland Garros spielt sich der Serbe immer mehr in den Fokus und überstand zuletzt auch ein irres Fünfsatzmatch gegen Lorenzo Musetti und verwandelte um 3:07 Uhr nachts seinen Matchball in einem historischen Duell. Nun wartet am Nachmittag mit dem Argentinier Francisco Cerundolo ein echter Sandplatzspezialist (Nummer 23 der Setzliste) auf den Titelverteidiger.