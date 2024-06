Nach Verletzung: Djokovic-Hammer in Wimbledon

von SPORT1 24.06.2024 • 18:22 Uhr Novak Djokovic verletzt sich bei den French Open schwer und wird operiert. Nur 18 Tage nach dem Eingriff taucht der Superstar völlig überraschend in Wimbledon auf.

Mit diesen Bildern überraschte Novak Djokovic alle. Nur 18 Tage nach seiner Operation am Meniskus hat der Tennis-Superstar in London auf dem heiligen Rasen seine Vorbereitung auf das dritte Grand Slam des Jahres in Wimbledon begonnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei bestem Wetter ließ sich der Serbe ablichten, wie er einem Mitarbeiter des All England Clubs die Hand schüttelte und in der Folge auf dem Platz locker Bälle schlug.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Djokovic bereitet sich auf Wimbledon vor

Die Szenen sind ein echter Hammer. Immerhin galt die Teilnahme an dem prestigeträchtigsten Turnier des Kalenders eigentlich als ausgeschlossen. Denn bei den French Open in Paris hatte er sich im Achtelfinale gegen Francisco Cerundolo schwer am Meniskus verletzt, trat zum Viertelfinale nicht mehr an und ließ sich umgehend operieren.

Die Teilnahme des 37-Jährigen in Wimbledon ist trotz der ersten Einheit noch nicht sicher. Denn bereits in der nächsten Woche beginnt das Turnier, Djokovic trainierte mit Bandagen an Knie und Arm.

{ "placeholderType": "MREC" }

Den Wettlauf gegen die Zeit will Djokovic aber wohl mit aller Macht gewinnen. Denn wenn er sich keine Hoffnungen machen würde, rechtzeitig fit zu werden, würde er sich wohl bereits für Olympia auf Sand vorbereiten.

Der Serbe liebt Wimbledon und hat dort schon sieben Mal gewonnen. Nur Roger Federer war einmal mehr erfolgreich.