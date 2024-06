Viertelfinale der French Open: Zverev - De Minaur heute live im TV, Stream & Ticker

Bei den French Open peilt Deutschlands Topstar Alexander Zverev das Halbfinale an. Im Viertelfinale wartet aber zunächst ein Überraschungsmann aus Australien. Wieder ist Zverev in der Nightsession dran.

Wie voll sind die Akkus bei Alexander Zverev? Der 27-Jährige überstand bei den French Open am Montag einen wahren Fünf-Satz-Krimi und setzte sich erst nach 4:11 Stunden Spielzeit gegen den Dänen Holger Rune durch. Schon in der dritten Runde bewegte sich der Olympiasieger gegen den Niederländer Tallon Griekspoor am Rande des Ausscheidens, was er dann aber doch noch in fünf Sätzen abwenden konnte.