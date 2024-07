Tennis: Aufschlag zum Traumfinale? I Wimbledon heute live im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 11.07.2024 • 11:30 Uhr Die Halbfinals der Damen stehen beim Rasenklassiker in Wimbledon an. Doch wo können Sie die Partien verfolgen - und wer gilt als Favoritin? SPORT1 hat alle Infos.

Auf dem „heiligen Rasen“ von Wimbledon geht es seit nunmehr beinahe zwei Wochen zur Sache. Es ist für viele Tennisfans das Highlight des Jahres - an der Church Road wird in betont traditioneller Atmosphäre um ein Rekordpreisgeld in Höhe von 50 Millionen britischer Pfund (rund 59 Mio. Euro) gespielt. Die Sieger im Einzel der 137. Championships kassieren fast 3,2 Mio. Euro, erstmals ist Prime Video der deutsche TV-Partner.

Bei den Damen stehen die besten Vier des Turniers bereits fest, am heutigen Tag treffen sie in den Halbfinals aufeinander. Die Kasachin Jelena Rybakina bekommt es hierbei mit Barbora Krejcikova zu tun, das andere Semifinale bestreiten Donna Vekic und die Italienerin Jasmine Paolini. Doch wer zählt als Favoritin auf den Turniersieg?

So können Sie Wimbledon heute live sehen:

TV : -

: - Stream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Im ersten Halbfinale, in dem sich die French-Open-Finalistin Paolini, die an Nummer sieben gesetzt in die Wimbledon-Wochen hineingestartet ist und Vekic, die bis auf ihre Zweitrundenpartie immer über die volle Distanz von drei Sätzen gehen musste, ist die Rolle klar verteilt - pro der Italienerin.

Grand-Slam-Premieren-Siegerin in Wimbledon?

Im zweiten Halbfinale zwischen Jelena Rybakina und Barbora Krejcikova sind die Chancen dagegen ausgeglichener. Während die an Vier gesetzte Kasachin zwar die am höchsten in der WTA-Rangliste angesiedelte der verbliebenden Spielerinnen ist, darf die Tschechin Krejcikova nicht unterschätzt werden. Denn gegen die Nummer 13 der Welt, Jelena Ostapenko, brauchte sie nur zwei Sätze zum Weiterkommen.

Die Top-Drei der Welt sind dagegen bereits überraschend raus! Tour-Dominatorin Iga Swiatek scheiterte in der dritten Runde ebenso wie die zweimalige Finalistin Ons Jabeur. US-Open-Champion Coco Gauff verpasste am Sonntag die Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Sie unterlag der Landsfrau Emma Navarro.

Ein Debüt könnte es übrigens auch noch geben: Paolini, Vekic und Krejcikova haben allesamt in ihrer Karriere noch keinen Grand-Slam-Sieg feiern können. Einem Premieren-Erfolg in London steht also „nur“ noch Jelena Rybakina im Wege.

Die Damen-Halbfinals von Wimbledon im Überblick: