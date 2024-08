US Open: Hoffnungsträgerin Niemeier überrascht zum Auftakt

Hoffnungsträgerin Jule Niemeier zeigt auf Court 6 eine couragierte Leistung. In der zweiten Runde könnte ein deutsches Duell warten.

Hoffnungsträgerin Jule Niemeier hat gleich zum Auftakt der US Open für eine Überraschung gesorgt. Die Dortmunderin besiegte in ihrer Erstrundenpartie am Montag die Australian-Open-Halbfinalistin Dajana Jastremska aus der Ukraine nach starker Vorstellung mit 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.