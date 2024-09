US-Open: Sinner besiegt Paul – Showdown mit Medwedew im Viertelfinale

Jannik Sinner präsentiert sich bei den US Open weiter in Bestform. Im Viertelfinale kommt es zu einem Kracher-Duell.

Tennis-Star Jannik Sinner hat auf seiner Titelmission in New York Nervenstärke bewiesen und zum zweiten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale der US Open erreicht. Der Weltranglistenerste aus Italien setzte sich am späten Montagabend in einem hochklassigen Match mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul durch und machte einen Showdown mit Daniil Medwedew in der Runde der letzten Acht perfekt.