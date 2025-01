Australian Open 2025: Emotionale Worte von Zverev nach Djokovic-Aufgabe! "Leute hört auf..."

Australien Open: Zverev appelliert wegen Djokovic an die Fans

Weil einige der Fans, die die Tickets teuer erstanden hatten, im Sinne der ausbleibenden Tennis-Unterhaltung buhten, ließ Zverev auch einen Appell an sie los: „Was ich sagen möchte, ist: Bitte Leute, buht einen Spieler nicht aus, wenn er wegen einer Verletzung ausfällt. Ich weiß, dass jeder für Tickets bezahlt hat und ein Fünf-Satz-Match sehen will, aber bitte versteht das: Novak hat für diesen Sport in den letzten 20 Jahren alles gegeben, was er kann.“