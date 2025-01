Australian Open 2025: Fehlentscheidung sorgt für Aufregung

Ein umstrittener Punkt im Match sorgte für große Diskussionen. Beim Stand von 6:1, 2:2 und Vorteil für Swiatek kam der Ball klar zweimal auf, bevor ihn die Nummer zwei der Weltrangliste noch über das Netz kratzte. Das Spiel lief dennoch weiter und der Punkt ging an die Polin, die in der Folge kein einziges Spiel mehr abgab.

Australian Open: Navarro enttäuscht von Entscheidung

Ein Umstand, der bei der benachteiligten Navarro auf Unverständnis stößt: „Ich finde, wir sollten auch die Möglichkeit haben, so etwas noch nach dem Ballwechsel zu überprüfen.“

„Im Match passiert alles so unglaublich schnell und im Hinterkopf denkt man sich in solchen Momenten immer: Okay, vielleicht kann ich den Punkt auch trotz der möglichen Fehlentscheidung noch gewinnen“, begründet die 23-Jährige ihre Meinung, warum das System verändert werden sollte.