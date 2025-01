"Tolles Gefühl, wenn die meine Rechnungen bezahlen" - Tennis-Star provoziert

Bei den Australien Open kommt es in der zweiten Runde nicht nur zu einer Auseinandersetzung auf dem Platz. US-Star Danielle Collins provoziert die Fans nach dem Match mit Gesten und Worten.

Aiava wurde vor heimischem Publikum naturgemäß deutlich stärker angefeuert als Collins . Die Weltranglistenelfte ist jedoch bekannt, davon nicht eingeschüchtert zu werden, sondern gerne auch einmal zurückzugiften - wie auch in diesem Fall.

Als ihr Sieg gegen die Lokalmatadorin feststand, hielt Collins ihre Hand ans Ohr, um die Fans zu provozieren. Später folgten Luftküsse in Richtung der buhenden Zuschauer.

„Tolles Gefühl, wenn die meine Rechnungen bezahlen“

„Während des Spiels dachte ich mir: Wenn ich schon hier draußen bin, kann ich auch diesen dicken, fetten Gehaltsscheck annehmen. Vielen Dank, dass ihr alle hier rausgekommen seid, um uns zu unterstützen“, sagte die 31-Jährige in Richtung der Fans.

Australian Open: Collins will mit Preisgeld auf die Bahamas

Sie weiß sogar bereits, was sie mit dem Preisgeld vorhat. „Ich und meine Freundinnen lieben Fünf-Sterne-Urlaube. Ich kann Ihnen garantieren, dass dieser Gehaltscheck in so eine Reise fließen wird – hoffentlich auf die Bahamas“, sagte Collins auf einer Pressekonferenz.