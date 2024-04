"Größer als Tennis": Emotionaler Coup - größter Erfolg nach Rücktrittsankündigung

Danielle Collins holte tief Luft. Die bohrende Frage nach der Unumstößlichkeit ihres Entschlusses zum Karriereende kam natürlich erneut und zwangsläufig angesichts des größten sportlichen Erfolgs im Leben des US-Tennisstars. Doch diesmal blieb Collins ganz entspannt. „Nein, das werde ich nicht überdenken“, sagte die frischgebackene Gewinnerin der Miami Open lächelnd: „Aber ich empfinde es als Ehre, dass mich so viele Leute gerne weiterspielen sehen möchte.“

Collins, 30, geboren in Florida, hat das größte Turnier in ihrem Heimatstaat gewonnen, durch einen 7:5, 6:3-Finalerfolg gegen die Kasachin Jelena Rybakina, als ungesetzte Spielerin. 2022 hatte Collins im Endspiel der Australian Open gestanden, einen derart hochwertigen Titel wie nun beim Miami-„1000er“ aber nie zuvor geholt. Sie wird also zum Jahresende auf dem Schaffenszenit aufhören. Doch das ist nur die eine Geschichte.