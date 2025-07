"Wichtig, über alles zu reden": Zverev weiter Gesprächsthema

Alexander Zverevs aufsehenerregende Aussagen über mentale Probleme haben am Tag nach dem Aus der deutschen Nummer eins in Wimbledon weitere Reaktionen hervorgerufen. "Es ist wirklich wichtig, offen über alles zu reden, was einen umtreibt", sagte die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die nach eigener Aussage selbst fünf Jahre lang therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hatte.