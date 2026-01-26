Australian Open heute live: Zverev - Tien im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.01.2026 • 22:00 Uhr Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Australian Open. In der Nacht von Montag auf Dienstag trifft der Weltranglistendritte auf den US-Youngster Learner Tien.

Gelingt der Halbfinaleinzug? Im Viertelfinale der Australian Open trifft Alexander Zverev auf den 20 Jahre alten Learner Tien - einen der Überraschungsmänner dieses Turniers.

Tennis: So können Sie die Australian Open mit Zverev - Tien heute live im Free-TV sehen:

TV : Eurosport

: Eurosport Stream : Joyn, DAZN, Amazon Prime

: Joyn, DAZN, Amazon Prime Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Chance auf ersten Major Titel

Zverev zog zum fünften Mal ins Viertelfinale der Australian Open ein. Dies schaffte selbst nicht einmal Tennis-Legende Boris Becker. Ihm gelang es in seiner Karriere „nur“ viermal.

Bei seinem glatten Dreisatz-Sieg gegen Francisco Cerúndolo zeigte der 28-jährige Hamburger eine konzentrierte Leistung und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Titel entfernt.

Halbfinale: Alcaraz als möglicher Gegner

Gegen den aufstrebenden Learner Tien wartet auf Zverev nun eine echte Herausforderung. Der US-Youngster spielt mutig, variiert geschickt das Tempo und nutzt jede Chance sich bietende Chance - ein unangenehmer Gegner, gerade auf dem schnellen Hartplatz in Melbourne.