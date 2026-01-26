Newsticker
Australian Open heute live: Zverev - Tien im Free-TV, Stream und Ticker

Zieht Zverev ins Halbfinale ein?

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Australian Open. In der Nacht von Montag auf Dienstag trifft der Weltranglistendritte auf den US-Youngster Learner Tien.
SPORT1
Gelingt der Halbfinaleinzug? Im Viertelfinale der Australian Open trifft Alexander Zverev auf den 20 Jahre alten Learner Tien - einen der Überraschungsmänner dieses Turniers.

Tien sorgte für Aufsehen, als er im Achtelfinale Daniil Medvedev in beeindruckender Manier ausschaltete. In drei Sätzen (6:4, 6:0, 6:3) räumte der US-Amerikaner den vermeintlichen Favoriten aus dem Weg.

Tennis: So können Sie die Australian Open mit Zverev - Tien heute live im Free-TV sehen:

  • TV: Eurosport
  • Stream: Joyn, DAZN, Amazon Prime
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Das Viertelfinale zwischen Zverev und Learner steigt in der Rod Laver Arena und beginnt in der Nacht von Montag auf Dienstag um ca. 3:30 Uhr MEZ.

Chance auf ersten Major Titel

Zverev zog zum fünften Mal ins Viertelfinale der Australian Open ein. Dies schaffte selbst nicht einmal Tennis-Legende Boris Becker. Ihm gelang es in seiner Karriere „nur“ viermal.

Bei seinem glatten Dreisatz-Sieg gegen Francisco Cerúndolo zeigte der 28-jährige Hamburger eine konzentrierte Leistung und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Titel entfernt.

Halbfinale: Alcaraz als möglicher Gegner

Gegen den aufstrebenden Learner Tien wartet auf Zverev nun eine echte Herausforderung. Der US-Youngster spielt mutig, variiert geschickt das Tempo und nutzt jede Chance sich bietende Chance - ein unangenehmer Gegner, gerade auf dem schnellen Hartplatz in Melbourne.

Sollte Zverev das Viertelfinale gewinnen, könnte anschließend ein Duell mit dem Topfavoriten Carlos Alcaraz folgen. Der Spanier zeigte sich bislang ebenfalls souverän und zählt erneut zu den heißesten Anwärtern auf den Titel.

