Tennis: French Open heute mit Zverev live im Free-TV, Stream, Ticker

Die French Open stehen vor der Tür. Bereits am Sonntag startet Alexander Zverev ins Turnier. In Paris trifft er auf den Franzosen Benjamin Bonzi.
Zverev legt in Paris los
Eine Pflichtaufgabe für den Paris-Finalisten von 2024. Neben Zverev stehen noch zwei weitere Deutsche auf dem Court. Tamara Korpatsch trifft auf Sara Sorribes Tormo aus Spanien, Yannick Hanfmann kämpft mit dem Serben Hamad Medjedovic um den Sieg.
So können Sie Zverev – Bonzi bei den French Open heute live verfolgen:
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Am Sonntag, der 125. Auflage des traditionsreichen Tennis-Turniers, das im Stade Roland Garros in Paris ausgetragen wird, machen Kraus und Bencic um 12 Uhr den Auftakt.
Zverev und Bonzi starten danach, voraussichtlich um 13.10 Uhr. Im Stade Roland Garros wird auf Sand gespielt.
Zverev klarer Favorit
Benjamin Bonzi ist aktuell die Nummer 98 der Welt. Folglich geht Zverev als klarer Favorit in das Duell. Der an Position zwei gesetzte Hamburger profitierte allgemein von Losglück.
So würde der 29-Jährige in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Tomas Machac und Zizou Berg treffen.
Der Turnierbaum meint es auch danach gut mit Zverev, der Hochkaräter zunächst aus dem Weg gehen würde. Erst im Halbfinale könnte der deutsche Tennis-Star es etwa mit Novak Djokovic zu tun bekommen. Ein Aufeinandertreffen mit Jannik Sinner, an den der Deutsche schlechte Erinnerungen hat, ist erst im Finale möglich.
Zverev meldet sich fit
Bei einem Medientermin am Freitag in Stade Roland Garros gab Zverev sich zuversichtlich. Auch die Rückenprobleme, mit denen der Deutsche in den vergangenen Wochen immer wieder zu kämpfen hatte und derentwegen er sein Heimturnier in Hamburg absagen musste, seien überstanden.
„Ich konnte mich ein wenig um meinen Rücken kümmern und war bei einigen Ärzten in Deutschland, was sehr hilfreich war, und ich fühle mich gut. Ich fühle mich bereit, und ja, hoffentlich kann ich das am Sonntag auf dem Platz zeigen“, sagte Zverev.