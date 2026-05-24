Tennis: French Open heute mit Zverev live im Free-TV, Stream, Ticker

Conrad Fröhlich 24.05.2026 • 12:33 Uhr In Paris bekommt es Alexander Zverev am Sonntag mit Benjamin Bonzi zu tun. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie den French-Open-Auftakt des Deutschen im TV und Livestream verfolgen können.

Die French Open stehen vor der Tür. Bereits am Sonntag startet Alexander Zverev ins Turnier. In Paris trifft er auf den Franzosen Benjamin Bonzi.

Eine Pflichtaufgabe für den Paris-Finalisten von 2024. Neben Zverev stehen noch zwei weitere Deutsche auf dem Court. Tamara Korpatsch trifft auf Sara Sorribes Tormo aus Spanien, Yannick Hanfmann kämpft mit dem Serben Hamad Medjedovic um den Sieg.

So können Sie Zverev – Bonzi bei den French Open heute live verfolgen:

TV: Eurosport

Eurosport Stream: Eurosport/Joyn

Am Sonntag, der 125. Auflage des traditionsreichen Tennis-Turniers, das im Stade Roland Garros in Paris ausgetragen wird, machen Kraus und Bencic um 12 Uhr den Auftakt.

Zverev und Bonzi starten danach, voraussichtlich um 13.10 Uhr. Im Stade Roland Garros wird auf Sand gespielt.

Zverev klarer Favorit

Benjamin Bonzi ist aktuell die Nummer 98 der Welt. Folglich geht Zverev als klarer Favorit in das Duell. Der an Position zwei gesetzte Hamburger profitierte allgemein von Losglück.

So würde der 29-Jährige in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Tomas Machac und Zizou Berg treffen.

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Der Turnierbaum meint es auch danach gut mit Zverev, der Hochkaräter zunächst aus dem Weg gehen würde. Erst im Halbfinale könnte der deutsche Tennis-Star es etwa mit Novak Djokovic zu tun bekommen. Ein Aufeinandertreffen mit Jannik Sinner, an den der Deutsche schlechte Erinnerungen hat, ist erst im Finale möglich.

Zverev meldet sich fit

Bei einem Medientermin am Freitag in Stade Roland Garros gab Zverev sich zuversichtlich. Auch die Rückenprobleme, mit denen der Deutsche in den vergangenen Wochen immer wieder zu kämpfen hatte und derentwegen er sein Heimturnier in Hamburg absagen musste, seien überstanden.