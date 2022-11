Serena Williams, Osaka, Raducanu und Swiatek - so viel Geld verdienen die Tennis-Stars

In einer von Verletzungen geplagten Saison kam das britische Ausnahmetalent nicht über einen negativen Rekord hinaus (17:19), was sie auch in der Weltrangliste der Damen weit nach unten katapultierte - zurzeit rangiert sie auf dem 76. Platz weit weg von der Spitze und sucht derzeit ihren fünften Trainer in 16 Monaten.