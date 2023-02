Tennis: Niemeier scheitert im Achtelfinale von Lyon

Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier in Lyon das Viertelfinale verpasst.

Niemeier, selbst die Nummer 71 der Welt, verlor den ersten Satz nur knapp im Tiebreak. Im zweiten Satz lag die deutsche Nummer zwei bereits mit 4:1 vorne, leistete sich dann aber drei Breaks in Folge.

Zuvor war in Tamara Korpatsch (Hamburg) auch die zweite Deutsche in Lyon ausgeschieden. Die 27-Jährige verlor ihr Erstrundenmatch am Mittwoch gegen die Belgierin Alison van Uytvanck deutlich mit 2:6, 4:6.