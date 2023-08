Tennis-Legende scherzt: "Ich fühlte mich wie Amy Winehouse"

Mit ihrem Sieg in Cincinnati sorgte Venus Williams für Furore: Die 43-Jährige bezwang mit Veronika Kudermetova erstmals seit vier Jahren wieder eine Spielerin aus der Top 20 der Welt.

Für die einstige Tennis-Queen war der Weg zu diesem Erfolg jedoch sehr beschwerlich. Schließlich musste sie in diesem Jahr wieder einmal monatelang wegen einer Verletzung aussetzen.

Ihre Rückkehr auf die Tour war dabei alles andere als einfach, wie sie im Anschluss an ihren Sieg gestand. So nahm sie sich nach ihrer Verletzung in Auckland eine Auszeit.