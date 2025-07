Wimbledon-Triumph mit 16 - ein turbulentes Leben danach: Das wurde aus Martina Hingis

Martina Hingis feierte 1997 in Wimbledon einen historischen Triumph mit gerade mal 16 Jahren. Ihr Leben danach hatte auf und neben dem Tennisplatz eine Menge Turbulenzen.

Martina Hingis feierte 1997 in Wimbledon einen historischen Triumph mit gerade mal 16 Jahren. Ihr Leben danach hatte auf und neben dem Tennisplatz eine Menge Turbulenzen.

Wenige Monate später folgte der nächste Meilenstein, als Hingis am 5. Juli 1997 - heute vor 28 Jahren - erstmals in Wimbledon triumphierte. Ihr Finalerfolg über die 2017 tragisch früh verstorbene Jana Novotna machte sie zur jüngsten Siegerin seit 110 Jahren

Martina Hingis dominierte nach Belieben

Hingis wurde am 30. September 1980 im tschechoslowakischen Kosice geboren, Mutter Melanie Molitor war selbst Profi, benannte die Tochter nach ihrem Idol Martina Navratilova - und lenkte hinter den Kulissen ihre Laufbahn, die im Jahr 1994 schon mit 13 Jahren auf die Profitour führte.

Ende 1996 begann Hingis‘ kometenhafter Aufstieg mit den ersten Turniersiegen in Filderstadt und Oakland, Finalgegnerinnen waren Anke Huber und Monica Seles, einst selbst Jungstars der Szene. Graf wackelte auch schon, das WTA-Saisonfinale im Madison Square Garden von New York gewann sie gegen Hingis aber noch knapp in fünf Sätzen.