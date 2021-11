Chaos bei Tischtennis-WM sorgt für Kritik - auch DTTB betroffen

„Wenn man schon die Zuschauer vor Ort nicht so sehr im Blick hat, ist es natürlich fatal, wenn das, wofür man die schönen Bilder produziert, nicht funktioniert“, sagte der frühere Schiedsrichter zu den Multimedia-Problemen der WM-Macher und bilanzierte: „Die ITTF will durch WTT alles besser machen als nationale Ausrichter in früheren Jahren. Wenn man aber alles in einer Hand halten will, muss es aber auch wirklich klappen.“