Düsseldorf als Champions-League-Sieger abgesetzt

Eine Befolgung des ETTU-Sportgerichtsurteils kommt für Preuß nicht in Betracht: "Dafür und womöglich ja auch schon wieder für Spiele in der neuen Saison gegen russische Mannschaften fehlt mir die Fantasie. In der jetzigen Situation kann man ja wohl kaum sagen, dass über den Sport eine Verständigung stattfinden soll."