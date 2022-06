Tischtennis: Roßkopf-Sorgen um Ovtcharov-Genesung bis EM-Test

Bei der DM hatte der Ex-Europameister nach seinem Comeback in Lima nach über achtmonatiger Zwangspause wegen der Folgen einer Knöcheloperation weitere Matchpraxis sammeln wollen. Die anstehende "Summer Series" in Budapest mit zwei Wettbewerben mittlerer Kategorien statt eines zunächst geplanten großen Top-Events sind für Ovtcharov wie für seine Kollegen in der Nationalmannschaft bereits die letzten ernsthaften Härtetests auf internationaler Ebene vor der Heim-EM ab Mitte August in München. Deswegen will auch der WM-Dritte und Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) nach seinem Rippenbruch in der ungarischen Metropole wieder aufschlagen.