0:3 gegen China: Deutschland im WM-Finale chancenlos

Insgesamt stand die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), die ohne ihre Topspieler und letztjährigen Olympia-Zweiten Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Patrick Franziska antrat, zum siebten Mal in einem WM-Finale. Durch die Bronzemedaille im Frauen-Wettbewerb holten in Chengdu erst zum dritten Mal nach 1997 und 2010 beide DTTB-Teams bei einer WM eine Medaille. Die deutschen Europameister-Mannschaften gewannen in China auch die einzigen beiden Medaillen für Europa.