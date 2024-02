Missliches Ende für eine deutsche Sport-Legende?

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll droht die Teilnahme an der Team-Weltmeisterschaft in Busan/Südkorea zu verpassen. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund am Donnerstag und damit nur einen Tag vor dem Auftakt gegen die USA (Freitag, 9.00 Uhr MEZ/Dyn) mitteilte, leidet der 42-Jährige an einer Entzündung der Regenbogenhaut im rechten Auge. Boll werde am Freitag einen Arztbesuch wahrnehmen, „wir hoffen, dass er noch nachfliegen kann“, sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause.