Tischtennis: WM-Kritik von Chef Hain - "Chance verpasst"

Nach der enttäuschenden Mannschafts-WM in Busan herrschen beim Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) immer mehr Unzufriedenheit und Ärger.

Verbandschef Andreas Hain kritisierte nach der ersten WM ohne Team-Medaillen seit 2016 in ungewohnter Schärfe die Aufstellung der DTTB-Frauen und kündigte Gespräche mit sportlicher Leitung und Trainerstab an. Der 57-Jährige monierte am 2:3 im Viertelfinale gegen Frankreich besonders den Verzicht auf die erst 17 Jahre alte Ausnahmespielerin Annett Kaufmann.