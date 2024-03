"Ein Ding": Boll nach Düsseldorfer Rekordpleite geplättet

Timo Boll war nach der höchsten Bundesliga-Pleite von Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf seit Abschaffung des Paarkreuz-Systems vor 16 Jahren geplättet. „Das ist schon ein Ding“, kommentierte der Rekordeuropameister die 0:3-Klatsche für den Titelverteidiger beim ASV Grünwettersbach ohne jeden Satzgewinn am Dyn-Mikrofon und flüchtete sich in Sarkasmus: „Wir hatten eigentlich nichts anderes mehr vorgehabt und mussten gar nicht so schnell wieder zurück.“