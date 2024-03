TTBL: Kirill Gerassimenko als deutscher "Angstgegner"

"Er spielt seit der Team-WM im vorigen Monat einfach sehr, sehr gut - auch in unserem Spiel. Da hatte er am Ende auch den längeren Atem", lobte Top-20-Spieler Franziska im SID-Gespräch seinen Bezwinger. Vor Wochenfrist hatte "Franz" beim Grand Smash in Singapur immerhin Chinas ikonischen Olympiasieger und mehrfachen Weltmeister Ma Long besiegt.