TTBL: US-Star Jha nach Sperrenablauf vor Bergneustadt-Debüt

Mehr als zwei Monate später als geplant steht US-Star Kanak Jha in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) nach Ende seiner über einjährigen Dopingsperre vor seinem Debüt für den TTC Schwalbe Bergneustadt.

Der Klub von Nationalspieler Benedikt Duda kündigte den Einstand des früheren Top-20-Spielers für das Heimspiel am Montag (18. März/19.00 Uhr/Dyn) gegen den 1. FSV Mainz 05 auf der Vereinshomepage an.

Jha war im Dezember 2022 in seiner Heimat wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen suspendiert worden. Am 15. März folgte die Verhängung einer zwölfmonatigen Sperre.

Die Verlängerung der unfreiwilligen Spielpause sorgte auf dem TTBL-Spielermarkt für Wirbel. Nach Ablauf seines Vertrags bei den TTF Liebherr Ochsenhausen im zurückliegenden Sommer holte der TTC Zugbrücke Grenzau den 23-Jährigen trotz Sperre zunächst an den Brexbach zurück und plante den Olympia-Teilnehmer von 2016 ab Dezember ein.

Bald wieder am Tisch: Kanak Jha

Daraufhin sicherte sich Bergneustadt Jhas Dienste. Am Tag des Spiels gegen seinen Ex-Klub Mainz wird seine Sperre gerade erst drei Tage abgelaufen sein. Danach stehen für die Oberbergischen im Rennen um die Teilnahme an der Playoff-Runde nur noch drei weitere Begegnungen in der Hauptrunde auf dem Programm.