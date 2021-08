PSG, ManCity, Chelsea investieren immens - FC Bayern gewarnt

Die Schere geht daher immer weiter auseinander. In dieser neuen Zeit wird ein nationales Problem womöglich auf die europäische Bühne übertragen: die Zweiklassengesellschaft. Hat man sich in den Ligen mittlerweile damit abgefunden, dass der Meister immer aus demselben elitären Kreis einiger weniger Klubs kommt, so könnte ein exklusiver Zirkel auch in der Champions League entstehen.