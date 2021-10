BVB: Darum will Watzke bei Haaland nicht All-in gehen

Dabei bleibt Watzke weiterhin ein Verfechter der 50+1-Regel, die eine Übernahme von Investoren verhindert. „Eine Übernahmeschlacht über Borussia Dortmund wird es nicht geben. Ich werde bis zur letzten Patrone um 50+1 kämpfen. Es geht nicht um Gelüste von irgendwelchen Investoren. Es geht um die Menschen, die den Fußball lieben. Was passiert, wenn wir das zulassen? Deutschland würde von Investoren überschwemmt. Die Liga würde den Gesamtpreis zahlen, so wie in England. Die Ticketpreise würden sich verdreifachen, wie in England. Es kann nicht sein, dass der Durchschnittsverdiener nicht mehr ins Stadion gehen kann. Ich möchte, dass der Fußball in Deutschland bezahlbar bleibt und allen Bevölkerungsschichten offensteht.“ Fußball sei nämlich einer der ganz wenigen Klebestoffe, die unsere Gesellschaft noch hat.“