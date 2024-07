Transfer-News: Flug schon gebucht? Hummels-Bericht verblüfft

Wohin führt der Weg von Mats Hummels? Nach seinem Abschied vom BVB deutet sich zuletzt ein Wechsel nach Italien an. Doch nun gerät der Deal offenbar ins Wanken.

Hummels will Entscheidung genau abwägen

Von Beraterseite sei dem Klub mitgeteilt worden, dass Hummels in Anbetracht dieser wichtigen Entscheidung alles genau abwägen will und auch noch einige persönliche Dinge regeln möchte.

Bologna will zugleich keinen Druck ausüben und Hummels die nötige Zeit einräumen. Zugleich fürchtet man aber wohl auch, dass möglicherweise noch andere Klubs den Deal gefährden könnten.

Spielt Hummels mit Bologna Champions League?

Mit Bologna könnte Hummels in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Zugleich könnte er beim Überraschungsteam der Vorsaison die Rolle von Führungsspieler Riccardo Calafiori übernehmen, der seit einigen Wochen mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wird.