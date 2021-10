FC Barcelona: Pedri verlängert Vertrag mit Mega-Klausel

In seinem Vertrag wird wie gewöhnlich eine hohe Ausstiegsklausel verankert. Diese hat es in Pedris Fall aber wirklich in sich, denn sie beträgt eine Milliarde Euro! Laut Transfermarkt.de ist es die höchste Ausstiegsklausel in LaLiga überhaupt. Auch Karim Benzema und Federico Valverde von Real Madrid haben demnach eine Milliarden-Klausel. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)