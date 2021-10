FC Bayern, BVB, Leipzig, Liverpool - wohin passt Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi zündet in der aktuellen Saison die nächste Stufe. Der 19 Jahre alte Stürmer, der erst kürzlich sein Debüt im DFB-Team unter Hansi Flick feierte, traf in zehn Spielen in der österreichischen Bundesliga für RB Salzburg achtmal. Zudem erzielte er beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen den OSC Lille einen Doppelpack vom Elfmeterpunkt.