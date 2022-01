Transfermarkt: Vlahovic, Torres, Gosens fix - was passiert am Deadline Day? Mischt Bundesliga um Bayern und BVB mit?

Im vergangenen Sommer war Deutschland mit rund 418 Millionen Euro an Transferausgaben zwar auf dem dritten Platz im internationalen Vergleich, als einzige der Topligen schrieb sie aber in Sachen Transfers Schwarze Zahlen. Denn es wurden auch rund 450 Millionen eingenommen, was am Ende für einen Transferüberschuss sorgte. England gab im gleichen Zeitraum dagegen rund 1,35 Milliarden Euro für Spieler aus, die Klubs nahmen aber „nur“ rund 697 Millionen Euro ein - ein Transferdefizit von über 600 Millionen Euro.