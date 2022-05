BVB: Haaland geht, Adeyemi kommt? Die Transfer-Woche der Wahrheit

Der Verkauf von Erling Haaland für rund 75 Millionen Euro verschafft den BVB-Bossen um den künftigen Sportchef Sebastian Kehl Planungssicherheit. „Die 75 Millionen Euro werden übrigens sofort in einer Tranche bezahlt, was äußerst ungewöhnlich ist“, erklärt Berger. Deals dieser Größenordnung würden sonst in Raten über vier, fünf Jahre hinweg bezahlt. „Das Geld bekommt der BVB aber sofort von den Scheichs aus England und kann jetzt direkt investieren. Man wird Karim Adeyemi noch in dieser Woche für rund 35 Millionen Euro verpflichten, zudem soll ein echter Mittelstürmer als Nachfolger von Haaland kommen.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)