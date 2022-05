Robert Lewandowski: Was ist das Machtwort des FC Bayern wirklich wert?

Lewandowski also definitiv bis 2023 in München? Ehrenpräsident Uli Hoeneß ging sogar noch weiter. „Wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, es durchaus nicht sicher ist, dass er dann noch wegwill. Mit 35 Jahren weiß er, was er am FC Bayern hat. Dann schauen wir mal, was passiert“, unkte der 70-Jährige.