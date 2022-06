BVB: Bewegung bei Thorgan Hazard? Ein Scheich-Klub schielt auf ihn

Nach SPORT1-Informationen steht der französische Neu-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison bei Leverkusen mit 31 Torbeteiligungen in 42 Pflichtspielen für Aufsehen gesorgt hat, einem Abgang offen gegenüber. Newcastle reizt ihn aber, so ist aus seinem Umfeld zu hören, nicht so sehr. Eine Rückkehr zu Paris Saint-Germain steht derzeit im Raum.